Covid: De Corato, grazie a Fontana per aver insistito a fare entrare la Lombardia in "zona gialla"

- "Grazie al Presidente Fontana, che ha insistito affinché la Lombardia passasse alla zona gialla: gli enormi sforzi dei lombardi verranno ripagati. Lasciare la nostra regione in zona arancione, nonostante da tre settimane avesse dati da zona gialla, sarebbe stata una punizione che i lombardi non meritavano di scontare e che li avrebbe penalizzati ulteriormente, soprattutto considerando che i ristori ai commercianti, ristoratori e tutte le categorie colpite dalle chiusure del Governo, non arrivano e sono insufficienti".Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito all'ingresso della Lombardia in "zona gialla". (Com)