Brasile: telecomunicazioni, Oi vende la rete mobile a consorzio formato da Tim, Vivo e Claro

- La compagnia di telecomunicazioni brasiliana Oi ha informato di aver firmato il contratto di vendita delle attività di rete mobile al consorzio formato dall'italiana Telecom Italia mobile (Tim), dalla spagnola Telefonica Brasil (proprietaria di Vivo) e dalla messicana America Movil (proprietaria di Claro), per 16,5 miliardi di real (2,6 miliardi di euro). La notizia è stata confermata anche delle tre società acquirenti. La firma del contratto di vendita avviene a circa un mese dalla conclusione dell'asta giudiziaria in cui le compagnia si sono aggiudicate una fetta della Oi, tenutasi presso il tribunale fallimentare di Rio de Janeiro. L'effettiva conclusione dell'operazione, con il trasferimento delle quote è tuttavia ancora soggetta all'approvazione del Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), l'antitrust brasiliano oltre che dal consenso dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel). Il processo di vendita fa parte infatti del piano di liquidazione (amministrazione giudiziaria controllata) della società avviato nel 2018. In virtù della cessione la Oi scompare dal mercato brasiliano della telefonia mobile, mentre i tre colossi mondiali della telefonia aumenteranno ulteriormente la loro quota nel mercato brasiliano. La quota di Tim passa dal 23 al 32 per cento, quella di Vivo dal 33 al 37 per cento e quella di Claro dal 26 al 29 per cento. (segue) (Brb)