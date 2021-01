Brasile: debito pubblico aumenta 15 per cento nel 2020 e raggiunge l'89,3 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico brasiliano è aumentato di 15 punti percentuali nel 2020, attestandosi all'89,3 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Lo riferisce la Banca centrale (Bc) indicando che lo stock di debito ha raggiunto i 6.615 miliardi di real (1.000 miliardi di euro). Ala fine del 2019 il rapporto deficit/Pil era al 74,3 per cento. Si tratta del debito pubblico più alto delle serie storiche iniziate nel 2006. In precedenza la Banca centrale aveva informato che i conti pubblici del Brasile hanno registrato nel 2020 un saldo negativo (differenza tra entrate e uscite, senza considerare gli interessi passivi) di 703 miliardi di real (108 miliardi di euro). Rispetto allo scoro anno, quando il deficit ammontava a 61,9 miliardi di real (9,5 miliardi di euro), l'aumento è stato del 1.036 per cento. Il 2020, settimo consecutivo con i conti in rosso, ha registrato il peggiore saldo negativo delle serie storiche iniziate nel 2001. (segue) (Brb)