Brasile: debito pubblico aumenta 15 per cento nel 2020 e raggiunge l'89,3 per cento del Pil (2)

- Secondo i dati diffusi dalla Banca centrale (Bc) il disavanzo primario del settore pubblico consolidato, formato dal governo centrale, dagli stati e dai municipi, equivale al 9,49 per cento del Pil del paese. Il record è legato all'aumento della spesa pubblica per far fronte agli effetti della pandemia di Covid-19 e al contemporaneo calo delle entrate fiscali, conseguenza del calo dell'attività economica. In base alla legge di bilancio approvata alla fine del 2019, per il 2020 l'obiettivo di deficit per il settore pubblico era non superiore ai 118,9 miliardi di real (18,5 miliardi di euro). Tuttavia l'approvazione del decreto di calamità pubblica approvato lo scorso maggio settimana in parlamento per concedere al governo maggiore margine di manovra nel contrasto agli effetti della pandemia di coronavirus, ha esentato il governo dal dover rispettare i vincoli di bilancio. (segue) (Brb)