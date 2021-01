Brasile: debito pubblico aumenta 15 per cento nel 2020 e raggiunge l'89,3 per cento del Pil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il più recente bilancio del ministero dell'Economia, pubblicato alla fine dello scorso anno, la spesa per le misure di contrasto al Covid-19 è stata di circa 620,5 miliardi di real (95 miliardi di euro) nel 2020. La voce principale è quella relativa ai bonus di emergenza Covid pagati a 67 milioni di milioni di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. Il governo, a partire da maggio ha approvato il pagamento di bonus del valore di 600 real (92 euro) per cinque mesi e prorogandolo in seguito fino alla fine dell'anno riducendone il valore a 300 real (46 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. Complessivamente la spesa è stata di 321,8 miliardi di real (49 miliardi di euro). La seconda voce è stata quella relativa agli aiuti di emergenza concessi agli stati perché potessero affrontare al meglio l'emergenza sanitaria. La spesa è stata di 60,2 miliardi di real (9,5 miliardi di euro). In ultimo la voce relativa all'indennità di emergenza disoccupazione e sostegno al dell'occupazione e del reddito, pari a 51,5 miliardi di real (7,9 milardi di euro). (Brb)