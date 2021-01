Fico convocato al Quirinale, per Mattarella "possibile governo con la stessa maggioranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il presidente della Camera, Roberto Fico, questa sera al Quirinale. Lo ha comunicato il portavoce del capo dello Stato, Giovanni Grasso. "C'è una pesante crisi economica e sociale. Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno delle Camere. A breve prenderò un'iniziativa", ha detto il capo dello Stato al termine delle consultazioni."Può oggi il Paese accettare che sia il momento dei veti?". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "E' il momento di fare un passo in avanti tutti insieme e velocemente", ha aggiunto. Tutti i componenti della delegazione del centrodestra hanno "escluso la possibilità di qualsiasi appoggio alla riedizione della stessa maggioranza, che sta tenendo in ostaggio il Paese da settimane e che sarebbe ancor più debole qualora fosse garantita da singoli voltagabbana". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a nome della delegazione unitaria del centrodestra, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Tutti i componenti si sono riservati, ove non si andasse ad elezioni, di valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al capo dello Stato all'esito delle consultazioni in corso", ha aggiunto. Al presidente della Repubblica il centrodestra ha confermato "la richiesta di un'ipotesi di scioglimento delle Camere e il ricorso alle elezioni" per arrivare in breve tempo ad un "governo con un programma comune condiviso dagli elettori" al fine " di affrontare i gravi problemi della nazione". (Rin)