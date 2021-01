Roma Metropolitane: Piccolo (Pd), bene ok a bilanci pregressi, ora cancellare esuberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di apprendere che i nostri continui appelli hanno avuto ascolto con un primo importante passo relativo all'adozione dei bilanci arretrati, tutti giunta Raggi, in attesa da 5 anni. Si tratta di un primo passo, ma non basta, serve il bilancio 2019, il contratto di servizio della società e la revisione della delibera che prevedeva lo scorporo del ramo d'azienda mai avvenuto". Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Andremo così a vedere se é vero o no che la delibera 148 tanto cara alla giunta ha prodotto risanamento o perdite - aggiunge -. Questa mattina gli assessori e il dottor Giampaoletti non hanno dato i termini e le scadenze in un gioco perverso sulla pelle dei lavoratori. Ora servono tempi certi per i prossimi urgenti atti. Nel frattempo restano i 29 esuberi comunicati alla Regione Lazio. Se gli assessori chiedono il reinserimento di tutte le figure professionali in Roma Metropolitane siamo con loro. Se per piano serio intendono dare futuro all'azienda siamo con loro. Ma se invece intendono con serio un piano che preveda più licenziamenti, ci troveranno sulle barricate ancora una volta". (Com)