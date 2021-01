Covid: Giannini (Lega), bene Lazio zona gialla, ora si prolunghino orari bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il ritorno alla zona gialla per la nostra Regione. Adesso, senza perdere un minuto in più, governo e Regione prolunghino l'orario di apertura per bar e ristoranti, almeno fino alle ore 22". Lo dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Solo in questo modo possiamo far riprendere fiato e speranza a due categorie messe pesantemente in ginocchio per via del Covid. Se non pervengono i giusti ristori, occorre creare i presupposti per poter permettere alle attività di poter svolgere il loro lavoro sempre rispettando le norme di sicurezza", conclude. (Com)