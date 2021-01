Yemen: Castaldo (M5s), blocco vendita armi ad Arabia ed Emirati è decisione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco della vendita di bombe e missili made in Italy all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, "ordigni che avrebbero potuto mietere nuovamente vittime tra la popolazione civile yemenita, vittima di un vero e proprio dramma umanitario, è una decisione storica". Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), che ha sottolineato il suo impegno personale per questo risultato "a livello europeo e italiano". Si tratta di "una scelta coerente e coraggiosa che ci dà speranza per lo sviluppo di un nuovo approccio nell'affrontare la risoluzione dei conflitti internazionali". Castaldo ha ringraziato il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, "per essersi fatto alfiere di questo passo così importante". "Quella contro l'export di armamenti ai Paesi che non garantiscono il rispetto dei criteri comuni stabiliti in sede europea, mettendo a repentaglio l'incolumità delle popolazioni civili è una battaglia che ho combattuto al Parlamento europeo con risoluzioni, emendamenti e interventi in cui ho ripetutamente chiesto con fermezza di impedire la vendita di quelle bombe, di quei missili, di quelle armi che potrebbero provocare ancora devastazione e morte di uomini, donne e bambini innocenti", ha continuato Castaldo. "Sono e resto fermamente convinto che sia necessario rendere obbligatori e automatici, a livello europeo, i meccanismi sanzionatori verso gli Stati membri che violano il divieto di export non conforme, attualmente ancora facoltativi. Non possiamo più accettare ulteriori stragi in nome esclusivo del profitto, e tutta l'Europa deve essere compatta su questa linea, senza scelte contraddittorie da parte di singoli Stati che minano la nostra credibilità", ha concluso. (Beb)