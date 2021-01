Tlc: Cambini (PoliTo), progetto Fibercop da vedere con favore per resilienza del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di Fibercop per l’Italia è da vedere con favore, come tutti quelli simili in Europa: ovunque applicati, gli accordi di coinvestimento hanno portato ad un aumento della copertura Ftth (Fiber to the home) e aumentato il livello di concorrenza retail tra operatori. Questo il commento di Carlo Cambini, professore di economia applicata al Politecnico di Torino, alla notifica all’Agcom da parte di Tim sull’offerta per il coinvestimento sulla rete secondaria. “Quest’ultimo anno ha messo in evidenza quanto la capacità di resilienza di un paese dipenda molto dal grado di sviluppo delle infrastrutture digitali: un paese con reti all’avanguardia e ben estese ha potuto garantire una maggiore continuità nell’attività d’impresa, nella gestione del territorio, nell’educazione scolastica e universitaria e nella gestione del quotidiano”, ha detto, sottolineando la necessità per ogni paese di dotarsi di infrastrutture “sempre più future proof”. (segue) (Rin)