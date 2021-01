Tlc: Cambini (PoliTo), progetto Fibercop da vedere con favore per resilienza del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La letteratura economica, ha continuato, mette in evidenza come gli accordi di coinvestimento possano portare “ad una rapida copertura del paese con reti ultraveloci, e ad una più rapida migrazione delle reti tradizionali in rame a quelle in fibra: questo senza necessariamente ridurre la pressione competitiva a livello retail sui nuovi servizi di connessione a banda ultra-larga”. Ne consegue, secondo Cambini, che promuovere forme di coinvestimento nelle nuove reti in fibra possa portare “a raggiungere l’obiettivo di accrescere copertura e take-up delle connessioni ultraveloci, e favorire il consolidamento di una competizione infrastrutturata”. Essendo Fibercop un accordo potenzialmente estendibile per includere nuovi operatori, ha spiegato, l’auspicio è che “permetta di portare effettivamente ad una accelerazione della copertura in fibra nel nostro paese: precondizione di base per l’ulteriore sviluppo di tutte le applicazioni che su tale rete possono essere utilizzate, non solo per i cittadini ma anche per le imprese”. (Rin)