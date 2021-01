Roma: 6 denunciati durante tentativo di occupare liceo, poi occupazione scatta comunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque minorenni ed un maggiorenne sono stati denunciati, questa mattina, in seguito ad un tentativo fallito di occupare il liceo classico Pilo Albertelli in via Manin a Roma. Il gruppo di giovani, di cui solo due studenti dell’istituto, alle 7,30, hanno tentato di entrare con la forza nella scuola. Il personale all’interno, aveva il portone chiuso e i ragazzi hanno cominciato a prenderlo a calci fino all’arrivo della polizia. Non contenti, i giovanissimi avrebbero spintonato anche gli agenti e, per questo, oltre ad essere identificato sono stati anche denunciati. Alle 14, però, l’occupazione del liceo è avvenuta comunque. La polizia continua a seguire la vicenda.(Rer)