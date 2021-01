Covid: Rezza (ministero Salute), avere a disposizione vaccino AstraZeneca è molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più vaccini abbiamo, meglio è: su questo non c’è dubbio". Lo ha segnalato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia sul Covid-19. "Abbiamo già a disposizione due vaccini a mrna, che hanno un'efficacia stimata molto elevata, del 95 per cento - ha continuato Rezza -, e possono essere utilizzati: Moderna dai 18 anni in su, Pfizer dai 16 anni in su, senza limite superiore di età. E, quindi, questo permette di coprire in maniera molto adeguata non solo gli operatori sanitari, ma anche le persone anziane, che hanno rappresentato l'altra priorità, in quanto a rischio elevata letalità". Per Rezza, inoltre, "avere un terzo vaccino a disposizione è molto importante, anche perché AstraZeneca - anche se può avere un'efficacia stimata inferiore -, ha il vantaggio della maneggevolezza. Possono essere somministrati da qualunque medico, e questo facilita molto l'organizzazione della campagna vaccinale". (Rin)