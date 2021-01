© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala è ospite della trasmissione "Le Parole della Settimana" condotta da Massimo Gramellini su Rai 3. (ore 21.00)VARIEInaugurazione dell'anno giudiziario. Intervengono Giuseppe Ondei, presidente facente funzioni Corte di appello, Francesca Nanni, procuratore generale di Milano, Mauro Vitiello capo ufficio legislativo del ministero di Giustizia, Paola Braggion componente del Consiglio superiore della magistratura e Vinicio Nardo,presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano.Diretta streaming (ore 10.30)Manifestazione del Comitato Liberi Cittadini di Milano (CLCM) in difesa di libertà di cura, di espressione e informazione, del diritto al lavoro, all'istruzione e alla pluralità dell'informazione e al confronto annuncia una manifestazione.Piazza 25 aprile (ore 15.00 – 19.00)(Rem)