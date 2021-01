Covid: Guidesi, bene "zona gialla", tutela salute e lavoro vadano di pari passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il posizionamento della Lombardia in 'zona gialla' è molto importante e va nella direzione che auspichiamo da tempo. Una notizia fondamentale soprattutto per i nostri esercizi commerciali fortemente penalizzati da decisioni del Governo troppo spesso incomprensibili e ingiuste". Così l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi commenta il passaggio della Lombardia in zona gialla. "È altresì importante - ha detto ancora - che queste realtà non vengano più fermate, visto che sarebbe un colpo mortale. Il Governo quindi ripristini il protocollo sanitario predisposto mesi fa e consenta ai ristoranti e bar di lavorare, qualsivoglia colore ci sarà in futuro per la Lombardia". "Deve essere chiaro che la tutela sella salute deve andare di pari passo con la tutela del lavoro", ha concluso. (Com)