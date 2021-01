Ecuador: Difesa utilizzerà 20 veicoli tattici Hammer per controlli al confine con Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Ecuador ha informato che tra sabato 30 e domenica 31 gennaio 20 veicoli tattici Hammer saranno utilizzati dalle pattuglie delle forze armate attive nei controlli di frontiera al confine con il Perù. Lo ha riferito il ministro della Difesa, Oswaldo Jarrín, nel corso do una conferenza stampa tenuta prima dell'inizio della diciannovesima riunione del gabinetto di sicurezza. I mezzi saranno utilizzati in particolare per vigilare gli oltre 30 passaggi non autorizzati, utilizzati illegalmente come transito tra i due paesi. Le operazioni nell'area avvengono in coordinamento con il ministro della Difesa del Perù, Nuria Esparch. "Le azioni con l'utilizzo di Hammer sono state concordate con le autorità peruviane, per migliorare la capacità di controlli alle frontiere perché si adattano meglio realtà dell'area geografica", ha spiegato il ministro. (Brb)