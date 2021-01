Covid: Macron, vaccino AstraZeneca quasi inefficace per chi ha più di 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino di AstraZeneca sembra essere "quasi inefficace" su persone con un'età superiore a 65 anni, qualcuno sostiene anche per chi ha più di 60 anni. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando con un gruppo di giornalisti, secondo quanto riferisce il quotidiano "Politico". "Il vero problema con AstraZeneca è che non funziona come ci aspettavamo", ha detto Macron, spiegando che al momento si aspettano i risultati dell'Agenzia europea del medicinale (Ema). Il capo dello Stato francese ha poi spiegato che i problemi riscontrati con i vaccini di AstraZeneca complicheranno la strategia vaccinale dell'Unione europea, che dà priorità alle fasce di popolazione di età più avanzata e ai lavoratori del settore sanitario. Il titolare dell'Eliseo ha poi spiegato che uno degli aspetti imprevisti riguarda il fatto che i vaccini più difficili da produrre e immagazzinare sono quelli che danno i risultati migliori. "Quello che nessuno aveva previsto, che è stupendo ed è uno degli aspetti di questa crisi, è che i vaccini che funzionano meglio erano i più complicati. Questo significa che in questa crisi diciamo che ci vuole più tempo a produrre una Twingo di una Tesla, che non avevamo mai prodotto prima", ha detto Macron. (Frp)