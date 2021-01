Capitale: De Vito (M5s), 3 febbraio prima audizione in Affari costituzionali su poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito della mia nota del 23 gennaio scorso, il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Giuseppe Brescia, ha fissato l'audizione con la sindaca Raggi e con i rappresentanti della Conferenza dei capigruppo in Assemblea capitolina per il pomeriggio del 3 febbraio prossimo e dunque proprio nel giorno del 150esimo anniversario di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "D'intesa con i capigruppo ringrazio il presidente Brescia ed esprimo grande soddisfazione per questo appuntamento e per il coinvolgimento dell'Assemblea capitolina all'interno di un percorso tanto decisivo e caro alla nostra Capitale - aggiunge -. Come rappresentanti dei cittadini riteniamo infatti che proprio il Campidoglio sia il luogo istituzionale dal quale dovranno partire le proposte che accenderanno i riflettori su Roma, al fine di mettere in campo un importante percorso che ci vedrà coinvolti, con le forze della città, nella realizzazione della riforma dei poteri della Capitale", conclude De Vito. (Com)