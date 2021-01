Usa: consigliere Sicurezza Sullivan, risolvere i problemi interni per affrontare Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono affrontare gli attuali problemi interni per poter competere sulla scena globale con Cina e Russia. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, parlando a un evento dell'Istituto degli Stati Uniti per la pace, assieme al suo predecessore Robert O'Brien. Secondo Sullivan, "la sfida più profonda per la sicurezza nazionale è quella di mettere ordine in casa nostra”. E ha aggiunto: “Stiamo affrontando la pandemia di Covid-19, che continua a devastare la nostra popolazione, una crisi economica che ha mandato in rovina le piccole attività commerciali e gli effetti in ogni parte del nostro Paese della crisi climatica”. Alla luce di tutti questi temi “dobbiamo metterci in una posizione di forza per essere in grado di affrontare le sfide che ci si pongono dinanzi in tutto il mondo", ha spiegato il consigliere. “La Cina – ha proseguito Sullivan - sta tentando più esplicitamente di contrapporre se stessa agli Stati Uniti”, sostenendo che “il modello cinese è migliore del modello americano”. In quest’ottica, secondo l’esponente dell’amministrazione Usa, i cinesi “indicano la disfunzione e la divisione che c'è oggi negli Stati Uniti” come prova che “il loro sistema non funziona, il nostro sì”.(Nys)