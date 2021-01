Rifiuti: Raggi, vogliamo portare servizio raccolta oli esausti in tutta Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanti di noi usano oli vegetali in cucina? Penso moltissimi. Ma quanti di noi sanno che questi oli possono essere dannosi e contaminare l’acqua? Il progetto sperimentale avviato nel Municipio V ci ha mostrato quanto sia importante raccogliere questo tipo di materiali. Per questo abbiamo deciso di estendere la raccolta degli oli esausti da utenze domestiche in altri otto municipi della nostra città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ma non solo. Insieme ad Ama e Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli esausti), vogliamo portare questo servizio in tutta Roma - aggiunge la sindaca -. Abbiamo pensato che, data la loro importanza soprattutto durante la pandemia, dovessero essere usati anche i mercati rionali. Ecco, lì, ma anche nelle sedi municipali, dove possibile, saranno disposti gli appositi contenitori. Ogni municipio avrà poi una pagina web dedicata, dotata di 'qr code', per la geolocalizzazione dei siti. Continuiamo così", conclude la sindaca. (Com)