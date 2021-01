Covid: Commissione Ue, ok a vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concesso un'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio per il vaccino anti Covid sviluppato da AstraZeneca, il terzo prodotto nel genere che riceve il via libera nell'Ue. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che questa autorizzazione segue una raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, efficacia e qualità del vaccino da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è approvata dagli Stati membri. Il vaccino AstraZeneca sarà somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni per prevenire il Covid-19. Il vaccino fa sì che il sistema immunitario produca anticorpi e globuli bianchi specializzati che agiscono contro il virus, fornendo così protezione contro il Covid-19. Le persone vaccinate riceveranno due iniezioni del vaccino AstraZeneca. Secondo l'Ema, la maggior parte dei partecipanti agli studi aveva tra i 18 ei 55 anni. Non ci sono ancora abbastanza risultati nei partecipanti di età superiore ai 55 anni per fornire una cifra sull'efficacia del vaccino in questo gruppo. (segue) (Beb)