Covid: Donati (Lega Lazio), riaprire subito in sicurezza impianti sportivi e palestre

- ''Con il passaggio di diverse regioni in zona gialla, riteniamo necessario e non più rimandabile l'apertura di impianti sportivi, palestre e piscine. Non si può non tenere conto, che nelle settimane di riaperture gli imprenditori sportivi hanno dimostrato il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza". Così in una nota Roberto Donati, responsabile del dipartimento Sport per la Lega Lazio. "Un segnale di responsabilità e capacità dimostrato anche dal fatto che non sono stati registrati nuovi focolai legati alle attività sportive. Ora dopo mesi di difficoltà stanno chiedono lecitamente di poter lavorare - spiega -. E' ora di dare ascolto a questo settore e far riaprire le loro attività. Tutt'oggi migliaia di imprenditori e collaboratori sportivi aspettano ancora i ristori di novembre. Non solo: ancora non è stato approvato dal governo il nuovo Decreto Legge per i Ristori da dicembre 2020 a marzo 2021. O quindi si permette a questo settore di lavorare, o si rischia di lasciare per strada migliaia di italiani'', conclude. (Com)