Kosovo: ex premier Haradinaj, esclusione leader opposizione Kurti da elezioni danno per la democrazia (3)

- Il partito, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) ha deciso ieri di sostituire tre dei suoi candidati a cui non è stato permesso di candidarsi alle elezioni dalla Commissione elettorale centrale per via delle sentenza definitive a loro carico. "Tre nomi sono stati cambiati ma non ho ancora informazioni su chi siano", ha detto al quotidiano "Koha" il portavoce di Aak Kushtrim Xhemajli. Intanto il quotidiano "Telegrafi" riferisce che i candidati sostituiti includono Gani Dreshaj che sarebbe stato sostituito da Bashkim Kaliqanaj, Shqipe Kastrati da Albana Kastrati e Rrahim Ajeti da Amire Ajeti La Commissione elettorale centrale non ha certificato le liste elettorali del Movimento Vetevendosje, dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e dell'Iniziativa socialdemocratica per la presenza di candidati con precedenti penali. La decisione è stata impugnata con il Comitato elettorale per i reclami e i ricorsi e una decisione è attesa a breve. (segue) (Alt)