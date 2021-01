Kosovo: ministro Salute, al momento nessun allentamento misure anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini anti Covid concordati con l'Unione europea saranno consegnati ai Paesi dei Balcani occidentali nello stesso momento. Lo ha assicurato oggi il cancelliere austriaco, Sabastian Kurz, nel corso di una videoconferenza con il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti. Secondo quanto riferito in un comunicato dell'esecutivo di Pristina, le due parti hanno discusso oltre che della questione della distribuzione dei vaccini, degli sviluppi politici in Kosovo, della pandemia di Covid-19 e di temi legati alla cooperazione bilaterale. "Il primo ministro Hoti ha ricevuto conferma dal cancelliere Kurz che il lancio del vaccino per tutti i paesi dei Balcani occidentali avverrà simultaneamente", si aggiunge nel comunicato. (segue) (Alt)