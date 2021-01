Kosovo: direttore Istituto sanitario, vaccini anti Covid arriveranno a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini anti Covid dovrebbero arrivare in Kosovo a breve. Lo ha detto il direttore dell'Istituto nazionale per la sanità pubblica del Kosovo, Naser Ramadani, in un'intervista televisiva. "Il vaccino arriverà presto, dobbiamo essere ottimisti e aspettare", ha detto cercando di spegnere le polemiche sulle problematiche a ottenere le forniture. "Il vaccino è il metodo migliore, più economico ed efficiente contro una malattia", ha detto Ramadani. Il direttore dell'Istituto ha detto che le autorità sanitarie del Kosovo hanno preparato un piano strategico sulla campagna vaccinazione. "Le priorità di vaccinazione sono state stabilite sulla base di questa strategia. Queste priorità includono prima gli operatori sanitari e gli anziani e poi le persone con malattie croniche", ha detto Radani. (Alt)