Kosovo-Serbia: premier Hoti, parole Vucic su prontezza militare ai confini minaccia stabilità regionale (2)

- Daut Haradinaj, esponente dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), rispondendo alle parole Vucic sull'aumento delle capacità militari, ha detto che il linguaggio dell'odio e delle minacce non fa alcun servizio alla stabilità regionale. "Aumentare le capacità militari a un livello di prontezza, con il pretesto di 'sentirsi minacciati dalla situazione in Kosovo' è un linguaggio pericoloso che ha causato sofferenza all'intera regione e alla Serbia una serie di sconfitte militari e isolamento. Il Kosovo ha una moderna forza di difesa che sta prendendo parte a missioni di mantenimento della pace, con l'obiettivo di entrare a far parte della Nato il prima possibile. Vorrei che la Serbia si unisse all'alleanza occidentale il prima possibile puntando su pace, stabilità, cooperazione e buon vicinato con tutti", ha scritto Haradinaj su Facebook. (Alt)