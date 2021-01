Sanità: Verni, Barzotti e Romaniello (M5s), policlinico San Matteo di Pavia si conferma realtà di eccellenza regionale e nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che il policlinico San Matteo si conferma una realtà di eccellenza sia in Lombardia che in Italia, di riconosciuta capacità in ambito di ricerca, di diagnostica e clinica. I risultati in termini di ricerca effettuata nell'ultimo anno sono impressionanti e quel che ci colpisce è sicuramente la concreta progettualità e volontà di creare sinergie con il territorio in un ottica di sviluppo e di crescita. Confidiamo che i rapporti in essere con le altre realtà sanitarie locali siano sempre improntate alla leale collaborazione perché la vera sfida è puntare a diventare un punto di riferimento a livello internazionale". Lo dichiarano in una nota congiunta del Movimento 5 Stelle il consigliere regionale Simone Verni, l'on. Valentina Barzotti e l'on. Cristian Romaniello a margine dell'incontro avvenuto oggi al Policlinico San Matteo di Pavia(Com)