Sanità: assessore Lazio, al policlinico Gemelli prima terapia genica per bimbo affetto da Sma

- "Al Policlinico Gemelli è stata somministrata per la prima volta nel Lazio una terapia genica innovativa ad un bambino di meno di sei mesi, con una diagnosi di atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 1. Un evento davvero eccezionale per il quale è stata attivata una collaborazione interaziendale e multidisciplinare". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La Regione attraverso l'Area farmaci - aggiunge - ha provveduto all'acquisto del medicinale che ha permesso un trattamento innovativo e precoce grazie anche ai programmi di screening neonatale avviati nel Lazio, che hanno permesso una diagnosi precoce".(Com)