Smart cities: Profumo, nel momento in cui visione di dove si vuole andare è chiara i tempi per realizzarle saranno rapidi

- "Le tecnologie sono disponibili, è necessario avere una chiara visione di che tipo di città si vuole, cosa si vuole creare e dove si vuole andare: nel momento in cui si ha una visione chiara e si riescono a coinvolgere i cittadini facendo capire che la tecnologia è uno strumento al loro servizio per migliorare la qualità della vita, io credo che i tempi per arrivare alle smart cities possano essere molto rapidi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenendo a "Smart cities, come saranno le città del futuro", organizzato da QN. "Sempre di più aumenta la complessità all'interno delle città – ha spiegato Profumo - abbiamo bisogno di gestire la mobilità piuttosto che il tema dei rifiuti e altre urgenze che si presentano: bisogna raccogliere informazioni, elaborarle con nuovi algoritmi di intelligenza artificiale e produrre decisioni in tempi rapidi e ottimizzati"." Questo – ha sottolineato l'ad di Leonardo - è quello che noi chiamiamo sistemi di comando e controllo che vedono l'integrazione di sensoristica già esistente, dalle videocamere a tutto l'insieme di sensori che già oggi nelle città ci sono, aumentarle utilizzando tecnologie come quelle legate allo spazio, prendere questi dati, trasformarli in informazioni attraverso sistemi di intelligenza artificiale, che si devono basare sul cloud e cyber security, e trasformarle in decisioni che orientano la sicurezza e la resilienza delle città". Profumo ha portato l'esempio delle attività delle forze di polizia, oppure la gestione dei sistemi di mobilità come il traffico, gli assembramenti o situazioni di emergenza in cui le decisioni devono essere estremamente rapide e pensiamo a tutti i sistemi urbanistici. Dopodiché, attraverso questi elementi informativi, arrivare a proporre delle decisioni ottimizzate". (Rem)