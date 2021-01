Milano: Sala su ex Pirellino, progetto interessante che guarderemo con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progetto indubbiamente interessante". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha definito il progetto per l'ex Pirellino, rispondendo, in occasione di un evento sulle città del futuro organizzato da QN - Quotidiano Nazionale, alla domanda se il Comune concederà a Coima gli incentivi volumetrici. "Io non sono mai ideologico e sono sempre pragmatico quindi andremo a vedere tecnicamente le questioni. Il progetto è indubbiamente interessante. Penso che la politica sia qualcosa di sacro, ma penso anche che da sola se non trova alleanze nel pubblico-privato fa dei disegnini sulla carta", ha risposto Sala, sottolineando che "la forza di Milano è la capacità di allineare le varie anime cittadine. Poi è chiaro che ognuno fa il suo interesse, ma è chiaro che noi dobbiamo trovare il compromesso - che per me è una parola positiva più che negativa - tra le varie istanze". "Credo - ha proseguito Sala a proposito dell'ex Pirellino - che sia un progetto decisamente interessante, che guarderemo con attenzione, senza far perdere tempo a nessuno, perché per il mio lungo passato da manager so che i fondi le aziende non li avranno per sempre, c'è una finestra temporale per investire. I fondi li hanno o li si colgono oppure vanno da un'altra parte". "Credo che al di là del Pirellino questo valga per tutte le iniziative immobiliari a Milano. Andiamo oltre il rischio di giudicare gli sviluppi immobiliari e urbanistici e dividere tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. Tutto deve rispondere a un disegno di città, ma Milano è cambiata anche perché è cambiato lo skyline, è cambiata l'idea di città. Ci sono dei trend che soffiano fortissimo: la questione ambientale è qualcosa di universale a cui non si può sfuggire, per cui il nostro giudizio partirà sempre dall'idea di innovazione della città che abbiamo", ha concluso il sindaco. (Rem)