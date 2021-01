Cina: Wuhan fissa obiettivo di crescita del Pil al 10 per cento per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Wuhan, epicentro della pandemia di Covid-19 all'inizio dello scorso anno, ha fissato il suo obiettivo di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) al dieci per cento per il 2021. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", la capitale della provincia di Hubei è riuscita a raggiungere una forte ripresa economica lo scorso anno dopo che il suo Pil si è ridotto del 40,5 per cento annuo nel primo trimestre a causa di un blocco prolungato della vita e dell'economia per contenere l'epidemia. "In tutto il 2020, il Pil della città è diminuito del 4,7 per cento a 1.560 miliardi di yuan (circa 242 miliardi di dollari)", ha dichiarato oggi il sindaco ad interim di Wuhan, Cheng Yongwen, durante la consegna del rapporto di lavoro del governo nell'ambito della sessione legislativa annuale della città. Secondo Cheng, il governo della città ora punta a una crescita del dieci per cento per gli investimenti in asset fissi e del 15 per cento per le vendite al dettaglio. Wuhan mira anche a creare 210 mila nuovi posti di lavoro nelle aree urbane quest'anno.(Cip)