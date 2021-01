Cultura: assessora Roma, via logo Romarama, tutte le iniziative su nuovo sito ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per semplificare la comunicazione verso i cittadini abbiamo deciso di concludere a oggi l'uso del logo Romarama e di far rientrare le attività dei tre bandi Eureka, Estate romana e Contemporaneamente Roma, come tutte le altre iniziative dei Musei in Comune, di Biblioteche e delle istituzioni cittadine, nel perimetro di comunicazione di Culture Roma". Lo dichiara in una nota l'assessora alla Cultura di Roma Lorenza Fruci. "Il nuovo sito culture.roma.it, accompagnato dal brand Culture Roma, è stato infatti pensato per diffondere le informazioni delle attività culturali ai cittadini in modo più semplice e immediato. Romarama, ideato inizialmente per comunicare tutte le attività culturali dalla fine del lockdown fino a dicembre 2020, dal gennaio 2021 è diventato, all'interno di Culture Roma, il contenitore che raccontava le attività dei tre avvisi pubblici. Da oggi tutte le iniziative rientreranno nell'unico contenitore di Culture Roma, senza necessità di altri filtri per essere comunicate ai cittadini". (segue) (Com)