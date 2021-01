Cultura: assessora Roma, via logo Romarama, tutte le iniziative su nuovo sito ad hoc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nulla cambia - aggiunge Fruci - per gli operatori vincitori dei bandi triennali Eureka, Estate romana e Contemporaneamente Roma che continuano a essere i pilastri della programmazione culturale della città, con la speranza che presto le attuali misure di contenimento vengano attenuate e che si possa avviare un percorso di ripresa e rilancio delle attività. Il mio primo impegno - conclude l'assessora - è di essere vicina agli operatori culturali in questa congiuntura così difficile: la loro forza produttiva è un valore imprescindibile. Tutti noi abbiamo bisogno di tornare a vivere la cultura". (Com)