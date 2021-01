Lavoro: sindacati, a rischio licenziamento altri 150 operatori in appalti Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un 2020 tragico, che ha portato al licenziamento di oltre 200 lavoratori negli appalti per la raccolta porta a porta delle utenze non domestiche, Ama taglia di un altro 30 per cento le risorse negli 8 lotti in scadenza. Una macelleria sociale che evidentemente rientra in un progetto politico e che produrrà un pesantissimo contraccolpo ai servizi offerti alla comunità, già gravemente compromesso in questo anno difficile". Lo dichiarano in una nota Giancarlo Cenciarelli, Luigi Benedetti e Massimo Cicco, per Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio e parlano di "ennesima ondata di licenziamenti causata da scelte scellerate, tagli sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori". (segue) (Com)