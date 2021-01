Lavoro: sindacati, a rischio licenziamento altri 150 operatori in appalti Ama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama – aggiungono i sindacalisti - in violazione del contratto, non permette ai sindacati di esercitare il proprio ruolo a tutela della trasparenza e della legalità. Lo fa sulle promozioni allegre e continua a farlo sugli appalti, interrompendo un percorso che, tra mille difficoltà, aveva quantomeno permesso un minimo di governo delle internalizzazioni improvvisate dall'amministratore Unico Stefano Zaghis, che per far quadrare i conti mette in strada altre 150 famiglie, mentre il servizio va a rotoli a causa delle lungaggini nel percorso assunzionale, continuano ad andare in pensione quasi 200 lavoratrici e lavoratori ogni anno, e chi resta ha un'età media altissima e soffre un'esplosione delle malattie professionali - spiegano -. Torneremo in piazza per difendere i principi di quel patto che due anni fa stringemmo con la sindaca Virginia Raggi e che poi è naufragato per assenza di progettualità e, a quanto vediamo, di responsabilità sociale rispetto alle pesantissime ricadute di scelte prese con una leggerezza disarmante", concludono Cenciarelli, Benedetti e Cicco. (Com)