- "Leggo che siamo più dorotei dei dorotei. Io no!". Lo scrive su Facebook il senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, in merito alla crisi di governo ed alla linea decisa dai vertici del M5s sul no a veti a Italia viva. (Rin)