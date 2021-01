Roma: da un tronco una scultura, sarà una rosa recisa in memoria di Pamela Mastropietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scultura dedicata alla memoria di Pamela Mastropietro nella Capitale. A realizzarla in questi giorni, in piazza Re di Roma, è lo scultore Andrea Gandini che sta ricavando l’opera da un tronco di legno. Pamela è la giovane romana assassinata il 29 gennaio 2018 a Macerata. Lo scultore, chiamato dalla famiglia Mastropietro, lavorerà su un tronco collocato nell'aiuola di piazza Re di Roma. "La scelta iconografica, in considerazione del tema affrontato, è stata indirizzata sulla figura di una rosa, simbolo di una femminilità recisa, che sarà resa secondo il principio del non finito a simboleggiare la tragica interruzione del percorso umano di Pamela. La stessa rosa avrà spine acuminate a protezione dalla malvagità dell’esistenza e in funzione di preservazione della dignità e potenzialità della rosa-Pamela”, spiega l'artista. Alla base del tronco prenderà forma un nuovo concetto di spazialismo funzionale. Di fatti verranno effettuati dallo scultore dei fori che avranno la responsabilità di transfer spazio temporale e di deposito votivo pronto ad accogliere biglietti o simboli terreni dedicati alla memoria ed alla pietà umana nei confronti di Pamela Mastropietro. Il monumento verrà inaugurato domani.(Rer)