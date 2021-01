Governo: Cdm approva regolamento su perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del presidente della Repubblica, di attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Il regolamento - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - definisce le procedure, le modalità e i termini con cui il Centro di valutazione e certificazione nazionale istituito presso il ministero dello Sviluppo economico (Cvcn) e gli altri centri di valutazione individuati dalla normativa svolgono i procedimenti di verifica e valutazione dei beni, sistemi e servizi di Information and communication technologies (Ict) che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire, nel caso in cui da questi ultimi dipenda la fornitura di servizi essenziali ovvero l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato. Inoltre, si stabiliscono i criteri di natura tecnica per l'individuazione delle categorie, ovvero l'elenco di beni, sistemi e servizi Ict a cui si applica la procedura di valutazione. Infine, si definiscono le procedure, le modalità e i termini con cui le autorità competenti effettuano le attività di verifica e ispezione ai fini dell'accertamento del rispetto degli obblighi stabiliti nel decreto-legge e nei decreti attuativi. Il testo tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. (Com)