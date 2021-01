Siria: inviato Onu Pedersen, “delusione” per incontri Commissione costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen, ha qualificato gli ultimi incontri del comitato ristretto della Commissione costituzionale per il Paese, tenutisi questa settimana a Ginevra, come “una delusione”, e ha auspicato di poter visitare prossimamente Damasco per discuterne gli esiti con le autorità siriane. Il diplomatico lo ha detto durante una conferenza stampa tenuta oggi, dopo la fine dell’ultima sessione dei colloqui, a cui hanno partecipato tre delegazioni: rappresentanti del governo, dell’opposizione al presidente Bashar al Assad e della società civile. “Spero di poter andare a Damasco, in un futuro non troppo remoto, per avere discussioni su (gli ultimi round di colloqui) e per discutere con il governo su come attuare gli aspetti più ampi della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza”, ha detto Pedersen. “Discuterò anche con il Consiglio nazionale siriano (raggruppamento delle forze di opposizione) e incontrerò i russi, i turchi, gli iraniani, gli amici arabi ed europei, e auspicabilmente anche l’amministrazione Usa”, ha aggiunto l’inviato Onu. (segue) (Res)