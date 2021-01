Siria: inviato Onu Pedersen, “delusione” per incontri Commissione costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i resoconti dei lavori pubblicati dai media arabi, l’opposizione ha denunciato a più riprese l’atteggiamento “ostruzionistico” e poco collaborativo della delegazione governativa. Il clima non è stato positivo durante gli incontri della sessione corrente, ha affermato una fonte dell’opposizione al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, e la delegazione del governo non sembrava sostenere “seriamente” la riuscita dei colloqui. Su tutti, l’opposizione ha accusato la delegazione governativa (e i membri vicini ad essa della delegazione della società civile) di insistere sul tema della sovranità, delle sanzioni e dell’espulsione dal Paese degli eserciti stranieri come problema da risolvere prima di qualsiasi dialogo sulla nuova Costituzione o soluzione politica della crisi. A fronte dell’atteggiamento della rappresentanza governativa, l’opposizione siriana ha discusso e minacciato di sospendere i lavori della Commissione e di ritirarsi dai colloqui, nel caso in cui questi non dovessero condurre a un risultato. “Se la delegazione del regime continua in questo modo, sarà necessario definire la responsabilità di questa ostruzione e chiamare il regime ‘parte ostruzionista’, per la sua mancanza di impegno rispetto ai colloqui e le sue violazioni di ciò che è stato pattuito”, ha detto ieri Yahya al Aridi, portavoce della Commissione siriana per il negoziato (opposizione) e membro della Commissione costituzionale allargata. (Res)