Camera: lunedì 1 febbraio audizioni su Recovery plan in commissione Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 1 febbraio, la commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito dell'esame in sede consultiva, della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 14, Federalimentare, Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica) e Confartigianato alimentazione; ore 14.45, Federbio, Associazione italiana per l'agricoltura biologica (Aiab) e Associazione nazionale agricoltura biologica (Anabio); ore 15.30, oriGIn Italia e di Filiera Italia; ore 16.30, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea); ore 17.00, associazioni Donne in campo, Donne impresa, Confagricoltura donna e Le donne del vino. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)