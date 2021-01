Recovery: sindaco Sala, va data fiducia alle grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Recovery plan il governo dia fiducia alle grandi città. Lo ha chiesto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a un evento sulle città del futuro organizzato da QN - Quotidiano Nazionale. "Io penso che il governo debba fare fondamentalmente due cose: aiutare a tirare fuori il prima possibile dalla pandemia e instradare bene il Recovery plan. Se in questo momento ci vengono a parlare delle tanto evocate riforme, se ci vengono a parlare di proporzionale o maggioritario, non va bene. Mentre il Recovery plan è importantissimo per il Paese ma anche per le singole città", ha esordito Sala. "L'Europa dice che bisogna investire in alcuni settori specifici, che devono essere investimenti che hanno un ritorno, non necessariamente in termini di pay back, ma anche di creazione di lavoro, e che devono essere progetti cantierabili abbastanza in fretta. Queste cose i sindaci le hanno già nel cassetto, quindi va data fiducia alle grandi città", ha concluso Sala. (Rem)