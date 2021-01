Covid: Brusaferro (Iss), decrescita lenta dei casi, Rt questa settimana a 0,84 ed è dato positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dato di decrescita lenta dei casi di Covid-19, ma pur sempre di decrescita. Lo ha sottolineato in merito alla diffusione dei contagi da coronavirus in Italia il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa presso il dicastero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "L’Rt di questa settimana è sostanzialmente sotto l’1, è pari a 0,84: questo è un dato sicuramente positivo", ha continuato Brusaferro, secondo cui in ambito comunitario "il nostro Paese si colloca nel margine più basso tra gli altri Paesi europei". (Rin)