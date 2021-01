Camera: lunedì audizione Stevanato e Visco su Riforma imposta sul reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì primo febbraio, le commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, presso l'Aula della commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 14.30 Dario Stevanato e ore 15.30 Vincenzo Visco. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)