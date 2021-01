Usa: Biden vede segretaria al Tesoro, costo economico dell’inazione cresce ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo "dell'inazione" e dell’immobilismo di fronte ai problemi economici degli Stati Uniti "cresce ogni giorno di più". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prima di incontrare alla Casa Bianca la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, per la prima volta da quando quest’ultima ha iniziato il suo incarico. "C'è uno schiacciante consenso tra gli economisti, di destra, di sinistra, e di centro: questo è un momento particolare”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, ricordando che "dalle crisi del passato abbiamo imparato che il rischio non è quello di non fare troppo, ma di non fare abbastanza". (Nys)