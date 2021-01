Roma: De Priamo (Fd'I), chiuso viadotto Magliana senza informare a cittadini, pronta interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Amministrazione 5 stelle chiude il viadotto della Magliana per effettuare dei lavori ma non informa adeguatamente la cittadinanza". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "L'incapacità gestionale dei grillini - aggiunge - colpisce ancora tanto da bloccare un intero quadrante di Roma Sud, strategico per la viabilità di viale Marconi, via Portuense e tutta la zona fino a via Ostiense. Come Fratelli d'Italia presenteremo un'interrogazione in Campidoglio per conoscere i motivi della pessima informazione al territorio, che sta comportando disagi ai romani e caos al traffico veicolare".(Com)