Siria: prossimo incontro formato Astana il 16-17 febbraio a Sochi

- I tre Paesi garanti del cosiddetto “processo di Astana” per la Siria (Russia, Turchia, Iran) hanno annunciato che il prossimo incontro del formato a tre si svolgerà a Sochi, in Russia, il 16-17 febbraio di quest’anno. Lo riferisce un comunicato congiunto di Mosca, Teheran e Ankara. Nel comunicato i tre Paesi annunciano di essersi consultati, a margine degli incontri del comitato ristretto della Commissione costituzionale avvenuti questa settimana a Ginevra, con i delegati di opposizione, governo e società civile e con l’inviato speciale Onu per la Siria, Geir Pedersen. Le parti accolgono con favore la convocazione degli incontri di questa settimana e ribadiscono “la loro idea che il lavoro della Commissione costituzionale debba essere governato da un senso di compromesso e impegno costruttivo, senza interferenze straniere e scadenze imposte dall’esterno”. (Tua)