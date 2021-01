Roma Metropolitane: Campidoglio, ok a bilanci dal 2016 al 2018 della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha espresso parere favorevole ai progetti di bilancio della società Roma Metropolitane, relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018. Roma Capitale, inoltre, ha dato mandato al liquidatore della società di presentare, in assemblea dei soci, il progetto di bilancio 2019 corredato da un'analisi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Il socio ha esortato il liquidatore a presentare in assemblea un piano di risanamento e ristrutturazione al fine di valutare le opportunità di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società nel breve, medio e lungo periodo. "L'approvazione dei bilanci passati di Roma Metropolitane e la richiesta di un piano di risanamento va nella direzione di dare alla Capitale società partecipate coi conti in ordine e sane che possano svolgere le loro funzioni senza produrre debiti sulle spalle dei cittadini - dichiara l'assessore al Bilancio e al Controllo strategico delle società partecipate Gianni Lemmetti -. Questo è il nostro obiettivo e continuiamo a perseguirlo anche a fronte delle difficoltà che ci portiamo dietro dai tempi in cui queste aziende venivano spolpate a danno dei romani. Una mentalità che deve cambiare perché l'amministrazione ce la sta mettendo tutta a riportare in bonis Roma Metropolitane. L'approvazione dei bilanci passati va in questa direzione". Per il vicesindaco con delega alla Città in movimento, Pietro Calabrese, "Roma Metropolitane è una società d'importanza strategica per il completamento delle opere di mobilità, che non è mai stato messo in discussione. Con l'approvazione dei vecchi bilanci e la richiesta di un piano di risanamento serio ed efficace mettiamo finalmente ordine. Poniamo fine ai danni di chi ci ha preceduto e proseguiamo il percorso avviato per mettere in sicurezza l'azienda. Questa è la migliore risposta a chi, in questi mesi, ha cercato solo di acuire le polemiche, cercando di ingannare romani e lavoratori". (Com)