Recovery: Nardella, senza coinvolgimento enti locali rischiamo il fallimento

- "Senza il coinvolgimento degli enti locali in Italia e in Europa noi semplicemente rischiamo il fallimento". Lo ha detto parlando del Recovery plan il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities Dario Nardella, intervenuto a un evento sulle città del futuro organizzato da QN - Quotidiano Nazionale. "Il Next Generation è uno strumento straordinario e io credo sia l'ultimo treno che ci rimane. Ha una portata perfino superiore al piano Marshall, riguarda temi che non vengono realizzati a livello territoriale oppure rischiano di rimanere soltanto su carta. Quando parliamo di infrastrutture green o di lotta al cambiamento climatico, dove se non nelle grandi città, nelle grandi aree urbane, si può fare la differenza?", si è chiesto Nardella, sottolineando che " il livello di coinvolgimento in Italia ma anche in tutta Europa degli enti locali per redigere questi Recovery plan è a oggi molto molto limitato. L'associazione Eurocities che io presiedo e che raccoglie più di duecento città europee in tutto il continente ha fatto un'indagine da cui emerge che il settanta per cento dei sindaci europei non è stato coinvolto nella redazione dei Recovery plan nazionali e solo un sindaco su dieci in Europa ritiene che le proprie proposte siano state recepite nei Recovery plan nazionali". (segue) (Rem)