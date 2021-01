Recovery: Nardella, senza coinvolgimento enti locali rischiamo il fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un dato allarmante", ha commentato Nardella, ricordando che "per fortuna la Commissione europea è corsa ai ripari nei giorni scorsi e nelle nuove linee guida ha imposto l'obbligo legale per gli Stati membri di consultare i governi locali. Non c'è più alibi, ma il problema è che il tempo sta per scadere e allora io credo che al più presto il nuovo governo debba attivare una cabina di regia permanente con i ministri competenti e i sindaci delle città perché questi progetti vengano scaricati a terra". Il coinvolgimento dei sindaci, per Nardella, è fondamentale anche per la realizzazione dei progetti. "Non è solo questione di capire quali progetti finanziare, ma anche con quali procedure e con quali risorse.,210 miliardi di euro che devono essere appaltati entro il 2023 chiamano in causa il sistema burocratico del nostro paese. Con quali procedure ammistrative riusciremo ad allocare questi miliardi? Chi fa le stazioni appaltanti? Come si trasferiscono le risorse e come vengono rendicontati i progetti? E infine, con quale personale si fanno tutti questi progetti? Perché nel frattempo i nostri Comuni devono andare avanti perché devono portare avanti i servizi", si è chiesto il sindaco di Firenze, concludendo che "è una questione enorme, siamo in grande ritardo e io credo che gran parte di questo ritardo lo si possa recuperare solo se si coinvolgono da subito e in modo sistematico, non ogni tre mesi, i sindaci delle città italiane". (Rem)